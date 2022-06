Publicis groupe sa : Lance Leon, une interface d'aide sur le métavers

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe France présente une nouvelle interface visant à aider les clients à appréhender, comprendre et développer des stratégies dans le web3.



Pour incarner cette interface le Groupe a choisi un avatar, Leon qui prend la fonction de Chief Metaverse Officer pour le Groupe avec notamment pour mission d'accompagner les clients dans la meta-jungle et d'être un l'interlocuteur privilégié pour répondre aux clients et aux collaborateurs de Publicis, à l'heure où la pédagogie est clé pour comprendre le web3.



En tant que Chief Metaverse Officer, il valorisera et exposera les meilleures réalisations du Groupe et de ses clients dans ce domaine.



'Le métavers n'est pas une fin en soi, c'est un apprentissage en temps réel pour tous, explique Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe. Leon, notre avatar, aidera nos clients à naviguer dans ce monde virtuel et à l'appréhender chaque jour un peu mieux'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.