Publicis groupe sa : Lance la plateforme CitrusAd de 'retail media'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce aujourd'hui le lancement de CitrusAd, propulsé par Epsilon, une plateforme de 'retail media' en libre-service qui donne aux marques la possibilité de gérer leurs campagnes en ligne et en magasin.



Pour rappel, le terme 'retail media' désigne généralement l'ensemble desoffres publicitaires pouvant être proposées par des enseignes de distribution, qu'il s'agisse de la distribution traditionnelle ou du e-commerce.



Cette plate-forme permet notamment aux marques d'étendre leur marketing grâce à des formats publicitaires à fort impact pour augmenter les ventes sur site et en magasin, avec un lien direct vers l'investissement marketing d'une marque.



Selon Publicis, ce lancement concrétise sa promesse d'unir les capacités sur site et hors site avec une mesure transparente validée par les transactions, menant la nouvelle génération de plateformes de médias de détail axées sur l'identité.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.