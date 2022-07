Publicis groupe sa : JPMorgan relève son conseil

(CercleFinance.com) - JPMorgan a relevé vendredi son conseil sur le titre Publicis, qu'il porte de 'neutre' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 63 à 70 euros.



Dans une étude diffusée dans la matinée, le courtier estime que le cours actuel du groupe de publicité et de communication reflète bien le scénario d'une sévère récession, mais pas l'amélioration de son profil de croissance.



'Publicis dispose d'un bilan solide qui soutient son rendement de dividende de 6% ainsi que la réalisation d'acquisitions et de rachats d'actions, même en cas de ralentissement économique', fait-il valoir.



D'après JPMorgan l'action se traite actuellement sur la base de 7,1 fois ses résultats à horizon 2023, alors qu'il devrait se négocier autour de 12 fois ses bénéfices, ce qui lui fait dire que le cours de Bourse intègre aujourd'hui l'hypothèse d'une très lourde récession, marquée par un effondrement du chiffre d'affaires de 30% sans aucune reprise de l'activité.



(c) 2022 CercleFinance.com.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

