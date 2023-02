Publicis groupe sa : Hausse de 26% du BNPA courant en 2022

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe dévoile au titre de 2022, un BNPA courant en hausse de 26% à 6,35 euros, et un free cash-flow de 1,7 milliard d'euros, avec une marge opérationnelle améliorée de 50 points de base à 18% pour un revenu net en hausse de 20% à près de 12,6 milliards.



Le groupe de communication met en avant une croissance organique de 10,1% sur l'année passée, avec notamment des progressions pour Epsilon et Publicis Sapient de 12% et 19% respectivement en organique.



Publicis va proposer un dividende de 2,90 euros par action au titre de 2022, intégralement versé en numéraire, et indique tabler, pour 2023, sur une croissance organique de 3 à 5%, avec un taux de marge opérationnelle de 17,5 à 18%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur PUBLICIS GROUPE SA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok