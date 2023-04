Publicis groupe sa : Hausse de 10% du revenu net trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de communication Publicis affiche pour le premier trimestre 2023 un revenu net de 3,08 milliards d'euros, en hausse de 10% en données publiées, dont des effets de changes et de périmètre positifs, ainsi qu'une croissance organique de 7,1%.



'Les Etats-Unis confirment leur bonne dynamique avec une croissance organique en hausse de +5,8%, l'Europe accélère à +12,3% et la Chine enregistre une solide progression de son revenu de +3,7% malgré la situation sanitaire dans le pays', précise-t-il.



Pour 2023, il se dit confiant dans sa capacité à atteindre une croissance organique dans la moitié haute de la fourchette de +3 à +5%, et réitère ses objectifs de taux de marge opérationnelle de 17,5 à 18% et de FCF avant variation du BFR d'environ 1,6 milliard d'euros.



