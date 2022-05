Publicis groupe sa : Fait l'acquisition de la plateforme Profitero

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce l'acquisition de Profitero, une plateformeSaaSprésentée comme leader mondial dans le' Commerce intelligence',et permettant aux marques d'accroître leurs ventes et leur rentabilité.



L'idée de Profitero est d'apporter aux marques des données sur l'ensemble de leurs canaux de distribution, afin d'anticiper, d'activer et d'automatiser la mise en oeuvre des meilleures stratégies pour augmenter les ventes en ligne de chacun de leurs produits.



Ainsi, 'Profitero fournit chaque jour à plus de 4 000 marques dans 50 pays des informations directement exploitables et de la visibilité sur 70 millions de produits vendus en ligne sur plus de 700 sites de e-commerce', précise Publicis.



Le montant de la transaction n'a pas été précisé.



