Publicis groupe sa : En hausse, valeur préférée de BofA dans le secteur

(CercleFinance.com) - Le titre Publicis signe l'une des plus fortes hausses du CAC 40 lundi suite à un relèvement d'objectif de BofA, qui fait de l'agence de publicité et de communication sa valeur préférée dans le secteur en Europe.



A 15h45, l'action gagne 0,6%, surperformant nettement l'indice vedette de la Bourse de Paris (-0,2%). Dans le même temps, l'indice STOXX des médias gagne 0,3%.



D'après les équipes de Bank of America, c'est Publicis - sur lequel elles affichent une recommandation d'achat - qui affiche les perspectives les plus solides du secteur.



'Nous pensons que Publicis, notre valeur préférée ('top pick'), va dévoiler les objectifs les plus prometteurs, du fait de sa base de coûts particulièrement flexible et de son faible niveau d'endettement', explique le bureau d'études dans une note.



BofA relève en conséquence son objectif de cours sur le titre de 80 à 82 euros.



