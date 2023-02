Publicis groupe sa : Credit Suisse relève à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a annoncé mercredi avoir relevé son opinion sur le titre Publicis, qu'il porte de 'neutre' à 'surperformance' avec un nouvel objectif de cours de 87 euros.



Dans une note sectorielle, l'intermédiaire financier juge que les facteurs défavorables qui avaient pesé jusqu'ici sur les performances boursières des agences de publicité se sont 'significativement atténués'.



Dans ce contexte, l'analyste dit avoir relevé sa prévision de croissance organique sur le long terme pour Publicis, qu'il envisage désormais autour de 4%, ce qui le conduit à voir un potentiel de revalorisation sur l'action.



Credit Suisse a également relevé son avis sur WPP, qui passe lui aussi de 'neutre' à 'surperformance' avec un nouvel objectif de 1260 pence.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.