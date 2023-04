Publicis groupe sa : Credit Suisse rehausse légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Publicis avec un objectif de cours rehaussé de 87 à 88 euros, dans le sillage d'une hypothèse de croissance organique relevée à 5% pour 2023, après un bon début d'année pour le groupe de communication.



'Malgré le durcissement de la situation macroéconomique, la société a laissé ses attentes pour le second semestre inchangées', note le broker, qui réduit par contre son BPA ajusté estimé de 1% à 6,53 euros en raison des effets de changes.



Selon ses estimations, Publicis se négocie sur un P/E 2023 de 11,8 fois et un P/E 2024 de 11,1 fois, avec des rendement FCF respectifs de 9,3% et 10,1%, à comparer à un multiple historique d'environ 14 fois de 2010 à 2015 et de 9,5 fois de 2018 à 2020.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.