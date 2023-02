Publicis groupe sa : BofA rehausse sa cible, maintient l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a maintenu vendredi sa recommandation d'achat sur Publicis, avec un objectif de cours relevé de 82 à 87 euros, estimant que le groupe français de communications avait fini par retrouver son 'mojo'.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indique avoir revu à la hausse entre 2% et 4% ses prévisions de résultats sur la société pour la période 2023/2025 suite à la publication de ses résultats annuels 2022.



'La publication a renforcé notre opinion selon laquelle la croissance organique est de retour chez Publicis, voire meilleure que l'économie dans son ensemble, ce qui justifie un mouvement de revalorisation', souligne-t-il.



BofA dit également saluer les perspectives pour l'exercice 2023, qu'il estime de nature à justifier des révisions à la hausse des prévisions des analystes.



Le professionnel, qui souligne que le titre ne se négocie que sur un PER de 11x, fait de l'action sa valeur préférée ('key pick') au sein du secteur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.