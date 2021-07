Publicis groupe sa : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé vendredi son objectif de cours sur Publicis, qu'il porte de 60 à 62 euros, tout en réitérant sa recommandation d'achat sur le titre.



Après les performances meilleures que prévu d'Interpublic et Omnicom, le courtier allemand juge qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que Publicis ait lui aussi dépassé les attentes du consensus au deuxième trimestre.



Malgré cela, sa croissance organique de 17,1% sur les trois mois écoulés constitue un résultat convaincant sachant que l'activité économique n'est pas encore revenue à ses niveaux d'avant la crise, estime-t-il.



Si Berenberg reconnaît que le secteur de la publicité dans son entier profite aujourd'hui de tendances favorables, il fait remarquer que le titre Publicis affiche, lui, toujours une décote notable par rapport à ses comparables américains ou, plus près en Europe, au britannique WPP.



