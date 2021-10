Publicis groupe sa : Berenberg rehausse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur Publicis, porté de 62 à 65 euros, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, la banque privée allemande note que la croissance organique du groupe publicitaire français s'est établie à 11,2% au troisième trimestre, bien supérieur au consensus qui visait 8,2%.



'Cela signifie que les revenus exprimés en données organiques sont ressortis 5% au-dessus de leur niveau du troisième trimestre 2019', fait remarquer l'établissement germanique.



Pour Berenberg, il s'agit d'une performance 'solide' qui prouve que Publicis signe un redressement qui va bien au-delà d'un simple rebond post-Covid.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.