Publicis groupe sa : Berenberg maintient l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg maintient sa recommandation d'achat sur Publicis, qu'il assortit d'un objectif de cours de 60 euros, dans l'anticipation d'un 'solide' deuxième trimestre de la part du groupe publicitaire français.



'Conformément au vigoureux rebond de l'activité économique qui se matérialise à travers le monde, les dépenses marketing ont signé une robuste performance au deuxième trimestre', explique l'intermédiaire dans une note.



'Dès lors, nous nous attendons à ce que les groupes de médias et les agences fassent état d'un beau redressement sur le trimestre, avec des résultats qui devraient dépasser les attentes', poursuit Berenberg.



En ce qui concerne Publicis, l'analyste s'attend à ce que le groupe parisien dévoile un niveau de croissance supérieur aux objectifs fixés par la direction.



