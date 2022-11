Publicis groupe sa : Berenberg, à l'achat, relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé vendredi sa recommandation d'achat sur Publicis, tout en relevant son objectif de cours sur le titre, qui passe de 61 à 70 euros.



Dans une note consacrée au secteur de la publicité, l'analyste souligne que Publicis, WPP, Interpublic et Omnicom ont tous fait part de résultats de troisième trimestre supérieurs aux prévisions du marché.



Pourtant, fait-il remarquer, tous les indicateurs vont dans le sens d'une contraction du marché publicitaire américain, et ce depuis plusieurs mois, une dynamique désormais partagée par la publicité télévisée en Europe sur la période juillet-septembre.



Berenberg ajoute qu'un certain nombre de grands acteurs du numérique ont également confirmé la volonté affichée par les annonceurs de revoir à la baisse leur budget alloué à la communication.



