Publicis groupe sa : Barclays relève son conseil à 'surpondérer'

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé vendredi sa recommandation sur Publicis de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', tout en rehaussant son objectif de cours de 68 à 85 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier souligne que le titre du groupe de publicité et de communication a affiché de solides performances en Bourse récemment, mais que sa valorisation reste encore à la traîne.



Alors que l'action devrait se traiter sur la base d'un PER 2023 de 14x, en ligne avec le reste du secteur, elle se négocie actuellement autour de 11x ses profits, ce qui semble à Barclays 'bon marché' au vu de la croissance affichée par la société.



D'après le professionnel, Publicis est en effet en mesure de générer une croissance organique annuelle de l'ordre de 4%, c'est-à-dire une croissance annuelle de son bénéfice par action (BPA) de 8%, en ligne avec les performances historiques du secteur.



Si Barclays dit afficher une légère préférence pour WPP pour ce qui concerne les agences, il dit apprécier tout autant Publicis à l'heure actuelle.



