Publicis groupe sa : AlphaValue reste à 'accumuler'

(CercleFinance.com) - AlphaValue maintient sa recommandation 'accumuler' sur Publicis, qu'il assortit d'un objectif de cours de 64,8 euros, jugeant que le groupe publicitaire français évolue 'sur une trajectoire positive'.



Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études parisien indique avoir relevé ses prévisions de résultats pour 2021 à la suite du deuxième trimestre 'solide' affiché par le géant de la communication.



Par ailleurs, ses prévisions relevées au titre de l'exercice 2021 signifient que Publicis envisage désormais de renouer avec ses niveaux d'activité d'avant le Covid dès 2021, et non plus en 2022.



'Le cours de l'action a largement surperformé celui du secteur des médias depuis le début de l'année (+35% contre +25% en date du 20 août'), fait remarquer le cabinet indépendant dans sa note de recherche.



AlphaValue estime cependant que Publicis devrait bénéficier de tendances d'activité favorables aux Etats-Unis et en Asie Pacifique d'ici à la fin de l'année, ainsi que de gains de nouveaux contrats, comme l'illustre le budget récemment décroché auprès de Walmart.



