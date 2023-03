Publicis groupe sa : Acquisition de Practia en Amérique latine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce l'acquisition de Practia, présenté comme un leader parmi les entreprises technologiques indépendantes d'Amérique latine, qui fournit des services de transformation digitale des entreprises.



Practia rejoindra ainsi Publicis Sapient, le pôle de Publicis Groupe spécialiste de la transformation digitale des entreprises.



Cette acquisition permettra à Publicis Sapient de pénétrer le marché latino-américain, l'une des régions du monde qui connaît la croissance la plus rapide en matière de transformation digitale des entreprises.



'Avec l'arrivée de Practia, Publicis Sapient va prendre pied en Amérique latine et élargir ainsi sa présence géographique, accroître ses capacités dans la transformation digitale et développer encore davantage son modèle mondial de distribution', indique Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe.





