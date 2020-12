Poxel : Une conférence dédiée à son projet dans la NASH relance Poxel en Bourse

(BFM Bourse) - Le cours de Poxel progresse de 5% lundi matin à l'annonce de nouvelles données cliniques sur son traitement expérimental de la NASH, un trouble hépatique provoqué par une alimentation trop riche. La société lyonnaise de biotechnologies organise une conférence avec des médecins référents.

Une conférence virtuelle pour mettre en lumière les caractéristiques du projet PXL770 de Poxel dans le traitement de la NASH (stéato-hépatite non alcoolique, ou maladie du foie gras humain) réveille l'intérêt des investisseurs pour le titre lundi. Vers 10h45, l'action regagne 4,56% à 6,65 euros, après un parcours toujours volatil ces derniers temps.

Vendredi 20 novembre, Poxel avait subi une correction de 12,34% (et jusqu'à 15% en séance) après le renoncement du groupe helvético-américain Metavant (Roivant) à développer et distribuer aux Etats-Unis l'anti-diabétique iméglimine mis au point par la biotech française. Au cours de la semaine suivante, le titre avait rebondi de 10%, mais la tendance était redevenue baissière depuis début décembre, sans actualité particulière.

Ce lundi, ce n'est pas l'iméglimine (le projet le plus avancé de Poxel, puisque le produit pourrait être commercialisé l'an prochain au Japon par Sumitomo, leader du marché local des traitements du diabète estimé à 5 milliards d’euros) qui remet le projecteur sur la société, mais l'un des produits de son portefeuille en stade plus précoce, le PXL770. Rappelons que le nom princeps d'une molécule n'est habituellement choisi qu'au moment de la phase finale d'essais cliniques (phase 3), les projets des biotechs sont donc désignés par des codes lors des essais préalables.

Des données supplémentaires détaillées

Le PXL770 est un composé, administré oralement, visant à activer la protéine AMPK (protéine kinase activée par l’adénosine monophosphate), laquelle joue un rôle régulateur essentiel sur le métabolisme des lipides, l'homéostasie du glucose et l'inflammation. Poxel estime qu'il s'agit potentiellement d'une nouvelle catégorie thérapeutique susceptible de traiter un large éventail d'indications pour traiter des maladies métaboliques chroniques, y compris des maladies affectant le foie comme la NASH, une indication marquée l'an dernier par les échecs du français Genfit et de l'américain Intercept. Et donc un marché potentiel toujours à conquérir.

À ce sujet, Poxel organise lundi, de 14h30 à 16h00, une conférence sur internet dédiée aux investisseurs au sujet de la NASH, en présence du professeur Kenneth Cusi, chef de la division endocrinologie, diabète et métabolisme au sein du département de médecine de l’Université de Floride, et le docteur Stephen Harrison, directeur du réseau Summit Clinical Research, aux côtés des dirigeants de la société. À cette occasion, la société détaillera des données supplémentaires de l'étude de phase 2a "STAMP-NAFLD" où trois dosages du PXL770 ont été testés face à un placebo dans une population de 120 patients, certains diabétiques (reconnus exposés à un risque plus élevé de progression rapide de la maladie et de comorbidités).

Ces données montrent un taux de réponse au traitement plus élevé pour les mesures liées à la NASH dans la sous-population des patients diabétiques de type 2, corroborant les données publiées dans la littérature scientifique indiquant que les patients présentant une hyperglycémie ou des dysfonctionnements métaboliques plus importants pâtissent d'un niveau d’AMPK endogène faible.

Guillaume Bayre