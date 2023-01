Poujoulat : La demande en bois pour se chauffer explose, Poujoulat relève ses objectifs pour l'année

(BFM Bourse) - Le leader européen des dispositifs d'évacuation des fumées de combustion publie d'excellents résultats semestriels. Poujoulat explique ces bons résultats par le dynamisme du marché de la rénovation énergétique et du bois énergie, sur fond de hausse du prix des énergies fossiles. Le groupe relève donc ses perspectives annuelles.

L'appétence pour les solutions alternatives aux énergies fossiles porte une nouvelle fois l'activité de Poujoulat. Le groupe des Deux-Sèvres profite de l’engouement des ménages pour le bois énergie comme en témoigne la forte croissance dégagée par la société au titre de son premier semestre 2022-2023 (clos fin septembre).

Entre avril et septembre de son exercice 2022-2023 (soit le premier semestre de son exercice décalé), Poujoulat a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 31,2% sur un an à 168,28 millions d'euros, contre 128,28 millions l'an passé à pareille époque. Cette croissance supérieure à 30% résulte "d'une dynamique de marché en France et à l'international" et d'un effet prix qui a compté pour un tiers de la hausse de l'activité sur le premier semestre.

"L’activité du premier semestre est marquée par une croissance soutenue, portée par une bonne dynamique de nos marchés en France comme à l’export. Notre investissement continu dans les énergies renouvelables, nos démarches complémentaires de diversification et le regain du marché industriel complètent cette croissance" indiquait Poujoulat dans son point d'activité semestriel en novembre dernier.

Ainsi, la rentabilité du leader européen des dispositifs d'évacuation des fumées de combustion, s'est très "nettement améliorée" sur les six premiers mois de son exercice décalé. Poujoulat a publié un résultat d'exploitation qui a plus que doublé pour ressortir à 16,68 millions d'euros contre 7,28 millions au premier semestre 2021-2022.

20.000 clients professionnels

Le résultat net suit la même trajectoire que le résultat d'exploitation. Les bénéfices de Poujoulat ressortent à 12,66 millions d'euros et atteignent 7,5% du chiffre d'affaires contre 3,7% lors du 1er semestre de l'exercice précédent.

"Les résultats financiers sont en hausse sensible grâce à l'augmentation significative des volumes commercialisés (notamment de bois énergie), à une bonne maîtrise des charges et de très bonnes performances à l'international", avance Poujoulat pour expliquer la flambée de ses comptes.

"Poujoulat dispose d'une bonne notoriété auprès du grand public, elle peut compter sur une clientèle fidèle et diversifiée. La société compte un peu plus de 20.000 clients professionnels", rappelle Charles De Sivry, analyste/co-gérant chez Indépendance et Expansion AM à l'antenne de BFM Business.

Objectifs annuels relevés

Pour la suite de l'exercice Poujoulat affiche des perspectives à court terme "bien orientées" compte tenu de l'activité observée sur les mois d'octobre à décembre 2022. Ainsi, le groupe anticipe une croissance "supérieure à celle du premier semestre de l'exercice 2022/2023".

Poujoulat dispose aussi "de très bonnes perspectives à moyen et long terme, avec la tendance à la hausse des prix des matières premières et de l'énergie en particulier", ajoute Charles De Sivry. Les perspectives affichées par Poujoulat donnent raison au spécialiste. Le groupe des Deux-Sèvres relève en effet à la hausse ses objectifs annuels pour 2022/2023.

L'exercice en cours devrait donc se solder par une croissance supérieure à 30% avec un chiffre d'affaires consolidé "approchant" les 400 millions d'euros. En matière financière, Poujoulat pense "dépasser sensiblement son objectif de rentabilité nette de 5%". Le groupe visait un chiffre d'affaires compris 380 et 400 millions d’euros en novembre et tablait jusqu'alors sur un objectif d'une rentabilité nette proche de 5%.

"Au-delà de l'exercice en cours, l'année 2023 sera marquée par plusieurs incertitudes du point de vue macroéconomique: prix de l'énergie, activité industrielle qui en découle, pouvoir d'achat des ménages, construction neuve ralentie", tient à préciser Poujoulat qui "malgré ces incertitudes" reste confiant sur son "très fort potentiel". La société compte toujours profiter du dynamisme du marché de la rénovation énergétique et du bois-énergie, sur fond de hausse du prix des énergies fossiles qui pousse les ménages à s'équiper de matériel plus performant.

Contrairement à Cogra en début de semaine, la performance semestrielle réalisée par Poujoulat est saluée par les investisseurs. L'action du spécialiste de l'installation et à la réparation de tous types de conduits de cheminée, domestique ou industrielle flambe de 9,3% pour inscrire un nouveau sommet historique à 30,40 euros.

Poujoulat a procédé début octobre à une division par 4 du nominal de son action afin de "rendre l'action plus accessible dont la valeur unitaire a beaucoup progressé ces 24 derniers mois". Cette opération visait également "à augmenter la liquidité du titre dans un contexte de croissance soutenue de l'activité des deux branches du groupe". La capitalisation de cette société majoritairement contrôlée et dirigée par la famille Coirier est désormais proche de 240 millions d'euros.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse