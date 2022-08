Poujoulat : L'appétence pour les solutions alternatives aux énergies fossiles porte l'activité de Poujoulat

(BFM Bourse) - Leader européen des dispositifs d'évacuation des fumées de combustion, Poujoulat a enregistré une croissance de 34% au premier trimestre de son exercice 2022-2023, grâce à l'appétence des consommateurs pour les équipements à énergie bois et au marché de la rénovation. Le groupe des Deux-Sèvres continue de tabler sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 25% pour l'exercice en cours.

Au premier trimestre (d'avril à juin) de son exercice 2022-2023, Poujoulat a fait état d'un chiffre d'affaires de 69,78 millions d'euros, en croissance de 34% sur un an.

La société explique d'abord ces bons résultats par le dynamisme du marché de la rénovation énergétique et du bois-énergie, sur fond de hausse du prix des énergies fossiles qui pousse les ménages à s'équiper de matériel plus performant. "Ce phénomène est notable partout en Europe où l'appétence du consommateur pour les solutions alternatives aux énergies fossiles se confirme", explique Poujoulat dans son communiqué.

Par ailleurs, les ménages témoignent d'une appétence forte pour les équipements à énergie bois -bûches ou granulés-, ce qui a conduit à d'importantes ventes de ces équipements. La progression des ventes de cette division (+43,5%) correspond à la préparation de la saison de chauffage. Dans le contexte de tension énergétique, les clients professionnels et particuliers de Poujoulat ont tendance à anticiper leurs commandes, "soucieux d'aborder l'hiver prochain avec un stock plus important que les années précédentes".

L'action du spécialiste de l'installation et à la réparation de tous types de conduits de cheminée, domestique ou industrielle est en légère hausse de 0,5% à 93,50 euros, vers 10h30 non loin de ses sommets historiques à 96 euros. Poujoulat a vu sa valorisation quasiment doubler depuis le début de l'année, son positionnement dans le combustible bois dans un contexte de flambée des prix des énergies fossiles a été manifestement payant. La capitalisation de cette société majoritairement contrôlée et dirigée par la famille Coirier est proche de 190 millions d'euros.

Objectifs annuels confirmés

Le mois de juillet confirme la tendance observée au 1er trimestre de l'exercice avec une croissance d'environ 30% par rapport à juillet 2021. Les ventes d'équipements bois-énergie, de pompes à chaleur et de chaudières à très haute performance continuent de bénéficier d'un fort développement en Europe. Poujoulat cite les "appels répétés des pouvoirs publics à la sobriété énergétique" qui incitent manifestement les consommateurs, à remplacer leurs anciens appareils de chauffage et à diversifier leur mix énergétique."

Le groupe continue ainsi de tabler sur une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 25% pour l'exercice 2022/2023 et confirme par ailleurs, son objectif d'une rentabilité nette d'environ 5%. Enfin, le groupe réitère ses ambitions en matière de diversification notamment sur les marchés de la transition écologique et du design.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse