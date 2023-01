Cogra : Malgré l'engouement pour le bois énergie, les ventes de Cogra se sont affaissées au deuxième trimestre

(BFM Bourse) - Le spécialiste des granulés de bois profite toujours de l'engouement pour le bois énergie. Mais la croissance de Cogra a connu un léger ralentissement séquentiel au deuxième trimestre. Pour la suite de l'exercice 2022-2023, la direction a préféré opter pour un ton résolument prudent, en raison de la difficulté du groupe à s'approvisionner en matières premières.

Face à l'envolée des prix de l’énergie "traditionnelle" dont le gaz, le fioul ou bien l'électricité, la demande pour le bois énergie a littéralement explosé. Une tendance qui a n'a pas manqué de profiter à Cogra, le producteur lozérien de granulés de bois.

Sur son exercice décalé 2021-2022 (clôture à fin juin 2022), ses facturations s'étaient alors enflammées de 51% dont une hausse de 67% rien que sur la période couvrant les mois de mars à juin 2022. Grâce à une gestion flexible de son outil de production, la société a été en mesure de répondre à la croissance exponentielle de la demande.La société a achevé en 2020 la construction de sa troisième usine à Craponne-sur-Arzon, augmentant sa capacité de production à près de 200.000 tonnes par an.

Un engouement qui ne se dément pas mais...

L'activité de Cogra a une nouvelle fois été dynamique entre juillet et septembre 2022, avec des facturations en forte hausse de 35% pour ressortir à 8,8 millions d'euros. Les ventes ont été portées par un "accroissement continu de la demande" qui a pu trouver un écho favorable grâce à des "capacités de production renforcées et une gestion des stocks bien avisée", rappelle Cogra.

Par contre, la croissance a connu un léger ralentissement séquentiel au deuxième trimestre (d'octobre à décembre), à +21% pour un chiffre d'affaires ressortant à 16,8 millions d'euros. Au final, la société a vu ses facturations progresser de 25% à 25,4 millions d'euros au titre de son premier semestre (juillet à décembre). La société a difficilement pu tenir la comparaison avec un premier semestre 2021-2022 exceptionnel, Cogra avait alors dégagé une croissance 31% entre juillet et septembre 2021.

Fidèle à ses engagements, Cogra n'a pas souhaité pleinement répercuter sur sa clientèle la flambée observée sur les prix pratiqués par les producteurs de bois. La société met un point d'honneur à proposer à ses clients des tarifs qualifiés de "raisonnables" par Pierre Laurent analyste chez EuroLand Corporate, car "en phase avec la hausse subie du prix des approvisionnements, soit moins de +20% sur le semestre".

C’est également dans cette optique de garantir des "prix décents", que Cogra a ouvert un quota de ventes directes aux particuliers. La société limite ses ventes aux particuliers à une palette par "quadrimestre glissant" compte tenu d'une demande extrêmement forte rendant la "réservation compliquée", indique Cogra sur son site internet.

"L’évolution des contraintes logistiques et réglementaires nous imposent la mise en place de ce système de réservation. Ce dernier est destiné aux clients particuliers désirant retirer une palette complète de granulés de bois sur l’un de nos 4 sites" ajoute Cogra sur son site internet.

Pas de perspectives chiffrées

Malgré un engouement généralisé autour du bois énergie, la direction a préféré opter pour un ton résolument prudent et ne s'aventure toujours pas à communiquer le moindre objectif chiffré pour son exercice 2022-2023. En cause: l'envolée des coûts de l'énergie et surtout la difficulté du groupe à s'approvisionner en matières premières. En marge de l'annonce de ses résultats annuels 2021-2022, Cogra avait d'ores et déjà prévenu des difficultés pré-citées.

"De nôtre coté, malgré une faible visibilité, notamment sur les futures hausses de prix que devrait passer Cogra, nous revoyons à la hausse notre prévision annuelle de chiffre d’affaires à 52,6 millions d'euros (contre 49,8 millions d'euros précédemment), impliquant une croissance au second semestre similaire à celle du premier semestre, autour de +25%, pour un niveau de marge stable par rapport à 2021-2022" avance Pierre Laurent.

Après la mise à jour de son modèle de valorisation, EuroLand Corporate confirme son objectif de cours de 21,00 euros et maintient sa recommandation à l'achat sur le titre du spécialiste du bois énergie.

L'enthousiasme de l'analyste sur Cogra n'a pas été partagé par les marchés. Le manque de visibilité induit par l'absence de perspectives annoncées par la société et le léger ralentissement observé sur le second trimestre ont été sanctionnés par une baisse du titre de 5,5% lundi. Depuis, le titre s'est légèrement redressé ces deux dernières séances pour évoluer aux alentours 13 euros.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse