Cogra : La ruée des ménages sur le bois de chauffage fait s'envoler le secteur en Bourse

(BFM Bourse) - Face à l'envolée des prix de l'énergie "traditionnelle", le secteur du bois énergie s'est illustré en Bourse. Certaines valeurs cotées de cet univers ont même gagné jusqu'à 700% depuis début mars 2020.

L'automne arrive et avec lui la baisse des températures. Face à l'envolée des prix de l’énergie "traditionnelle" dont le gaz, le fioul ou bien l'électricité, les ménages sont en quête de solutions alternatives pour se chauffer. Depuis la guerre en Ukraine, les particuliers se ruent sur le bois de chauffage ou les granulés de bois. Également connus sous le nom de pellets, ces petits cylindres sont fabriqués à partir de sciure de bois compressé.

Cette ruée vers les pellets n'est pas un phénomène nouveau. Depuis ces deux dernières années, un système incitatif d’aides gouvernementales (MaPrimerénov, Certificats d'économie d'énergie, etc.), et l’interdiction de l’installation des chaudières au fioul ou à charbon - depuis le 1er juillet 2022 - ont alimenté la forte demande des ménages pour le bois énergie. Entre 2020 et 2021, les ventes de poêles à granulé ont augmenté de 41% et les ventes de chaudières à granulé de 120%, avec respectivement 180.000 et 32.000 pièces, selon Propellet, l'association nationale du chauffage au granulé.

L'explosion récente des prix de l’énergie n'a fait qu'amplifier la demande pour ce type d’énergie, considérée comme une alternative plus écologique et surtout moins coûteuse. Sur un, le prix d'une palette d'une tonne conditionnée en sac de 15 kg est ainsi passé d'environ 300 euros à plus de 600 ou 700 euros. Et encore si la chance vous sourit de pouvoir mettre la main sur ces précieux cylindres de sciure de bois.

Parmi les fabricants de bois énergie, on dénombre quatre sociétés cotées en Bourse. Elles s'appellent Cogra, Eo2, Moulinvest et Poujoulat. Sans surprise, les cours des sociétés de ce secteur du bois énergie ont connu des hausses vertigineuses allant pour certaines jusqu'à plus de 700% depuis début mars 2020.

Sur la période (début mars 2020 jusqu'au 22 septembre 2022), les cours de Bourse de ces différentes sociétés ont évalué fortement à la hausse:

Cogra, le pionnier des granulés en bois

Fondé en 1982 à l’initiative de Bernard Chapon et de spécialistes du domaine forestier, Cogra est un acteur de référence et pionnier dans la production de granulés de bois. Basée à Mende en Lozère, la société est spécialisée dans la production de granulés premium, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières.

La société lozérienne est cotée depuis novembre 2011 sur Euronext Growth, anciennement Alternext. "Crise financière, crise nucléaire, crise budgétaire...Heureusement, on pourra toujours se chauffer au bois", avait alors déclaré le dirigeant de Cogra quelque peu visionnaire à l'occasion du lancement de son introduction en Bourse en fin d'année 2011.

Si au cours de ces dix dernières années, Cogra est passé totalement sous les radars des investisseurs, le dossier a trouvé un nouveau souffle avec le soutien des pouvoirs publics pour les énergies renouvelables. Un intérêt qui s'est renforcé récemment avec la crise énergétique qui se profile. Jusqu'en novembre 2020, le titre végétait en effet dans une zone comprise entre 5 et 7 euros, avant d'amorcer sa fulgurante ascension et connaître des sommets boursiers à 19,40 euros, au plus fort de cet été.

Le producteur de granulés de bois a massivement profité de l'engouement des consommateurs pour "l'énergie bois" considérée comme écologique et surtout économique. Les revenus de Cogra se sont logiquement enflammés sur son exercice décalé 2021-2022 (clôture à fin juin), avec une hausse de plus de 50% de ses facturations dont +67% rien que sur la période couvrant les mois de mars à juin. La société a pu répondre à la croissance exponentielle de la demande grâce à sa troisième usine dont il s'agit du premier exercice complet d’exploitation, portant ainsi la production totale à 200.000 tonnes. La société a ainsi largement dépassé son objectif de 10% de marge d’Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) fixé dans son plan Cap 2022.

Dans le même univers, on peut citer le groupe Eo2. Fondée en 2006 et coté en Bourse un an plus tard sur le Marché Libre (ex-Euronext Access), la société basée à Malakoff dans les Hauts-de-Seine se positionne comme un des principaux acteurs français du marché des pellets. Comme Cogra, la société était délaissée des investisseurs sur les dix dernières années avant de s'enflammer sur la cote (+92% entre son plus bas et son plus haut sur deux ans), porté par l’intérêt croissant des ménages pour l’énergie bois.

Moulinvest, la valorisation du bois de la branche au tronc

Fondée en 1916, cette discrète entreprise basée dans le massif central est présente sur tous les métiers du bois. Moulinvest fabrique pour le secteur de la construction une large gamme de bois de structure et de couverture, mais aussi des murs en bois massif pour les maisons à ossature bois. La société du Puy-de-Dôme propose également des produits d’aménagements extérieur, des piquets pour l’arboriculture et la viticulture ou bien des poteaux de lignes électriques et téléphoniques. En 2020-2021, la société avait dégagé un bénéfice record proche des 11 millions d'euros. Sur le front de l'activité, la marche des affaires a également été au beau fixe pour Moulinvest qui revendiquait alors un chiffre d’affaires en croissance de plus de 40%, à environ 94 millions d’euros.

L'activité bois de construction représentait 45% de l'activité du groupe sur son exercice écoulé, un positionnement qui lui a permis de tirer profit de la hausse des prix du bois de construction. En mai 2021, les cours du bois dédié à la construction même ont flambé pour atteindre les cimes à 1.670 dollars en raison d'une désorganisation des flux logistiques combinée à une forte progression de la demande en bois de construction. La transformation du bois induit également des déchets (sciures et plaquettes) sont ensuite valorisés par sa filiale Moulin Bois Energie en granulés de bois pour le chauffage individuel et collectif. Cette stratégie intelligente de valorisation de l'arbre, de la branche jusqu'au tronc, se révèle payante sur les deux dernières années.

A l'image de Cogra, le cours de Moulinvest a pris le chemin de la hausse jusqu'à atteindre des sommets au printemps dernier, à 66,2 euros alors que les actions se négociaient au plus bas historique de 3 euros en mars 2020…. Soit une performance vertigineuse de 2000% en l'espace de deux ans… Depuis, certains (heureux) actionnaires ont pris leurs bénéfices sur ce dossier, l'action rétrocède près 45% depuis ses sommets boursiers. En guise de perspectives, le groupe entend profiter d'une forte demande en produits de sciage destinés à la construction et à l’aménagement, favorisée par les politiques de lutte contre le réchauffement climatique.

Poujoulat, l'agile leader européen des dispositifs d'évacuation des fumées de combustion

L'appétence des ménages pour les énergies bois ne se cantonne pas aux granulés de bois. Sans équipements dédiés, l'achat de pellets est vain pour ne pas dire inutile. Et c'est là qu'intervient Poujoulat. Fondé en 1950, Cheminées Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminées et des sorties de toit métalliques. L’entreprise française basée à Niort travaille avec les plus grands fabricants d’appareils et les professionnels du secteur pour concevoir et fabriquer des solutions performantes, confortables et sûres pour l’habitat individuel, le collectif, le tertiaire et l’industriel.

Le groupe a vu ses ventes d'équipements en bois énergie, de pompes à chaleur et de chaudières à très haute performance fortement progresser en Europe. Poujoulat cite les "appels répétés des pouvoirs publics à la sobriété énergétique" qui incitent manifestement les consommateurs, à remplacer leurs anciens appareils de chauffage et à diversifier leur mix énergétique."

"Ce phénomène est notable partout en Europe où l'appétence du consommateur pour les solutions alternatives aux énergies fossiles se confirme", explique Poujoulat. Sur les trois premiers mois de son exercice 2022/2023, le groupe a ainsi dégagé une croissance supérieure à 30%, grâce à l'appétence des consommateurs pour les équipements à énergie bois et au marché de la rénovation.

La valorisation de Poujoulat en Bourse a quasiment doublé depuis le début de l'année jusqu'à inscrire un plus haut historique à 101 euros le 23 août dernier. Son positionnement dans le combustible bois dans un contexte de flambée des prix des énergies fossiles a été manifestement payant.

Un feu de paille ou un trou d'air passager?

Si les valeurs du secteur ont connu un parcours boursier remarquable ces douze derniers mois, elles semblent toutefois marquer le pas depuis un mois, avec un secteur qui recule en moyenne de près de 10%, remarque Pierre Laurent, analyste financier chez EuroLand Corporate.

"Si les prises de bénéfices de la part des investisseurs peuvent être un des facteurs explicatifs, au même titre que la richesse des multiples de valorisation du secteur, les émetteurs font, de leur côté, preuve d’une grande prudence dans leur communication à propos des mois à venir, avec pour raison principale des tensions sans précédent, notamment sur l’approvisionnement" poursuit le spécialiste.

Cogra ne s'en est d'ailleurs pas caché en marge de l'annonce de ses résultats annuels 2021-2022. La direction n'avait alors pas souhaité communiquer le moindre objectif chiffré pour l'année en cours compte tenu de l'envolée des coûts de l'énergie et la difficulté du groupe à s'approvisionner en matières premières. "En effet, le producteur de granulés se retrouve face à une situation inédite, dans laquelle l’approvisionnement en matières premières, au-delà des considérations de prix, va être de plus en plus difficile, certains scieurs étant obligés de mettre en pause leur production dans un contexte de forte hausse de coûts (notamment de l’énergie)" explique EuroLand Corporate dans sa dernière note de recherche consacrée à Cogra.

Le contexte inflationniste sur les prix de l’énergie va amener, selon Pierre Laurent, certains scieurs nationaux à mettre en pause une partie de leur production et temporairement assécher le marché de sa matière première, le bois. "Combinée à un import en ralentissement également (de plus en plus de pays européens, face au prix élevé du gaz, intensifient la consommation domestique de bois énergie avec l’utilisation de centrales au granulé), la situation pourrait continuer de perturber la chaine de valeur sur les prochains mois" relève-t-il.

A plus long terme, les perspectives d’un secteur longtemps délaissé par le marché sont d'après Pierre Laurent "beaucoup plus excitantes", "le bois (et ses acteurs) devrait être l’un des grands gagnants de l’inévitable transition écologique" conclut le spécialiste.

