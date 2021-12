Pierre vacances : Les créanciers de Pierre & Vacances pourraient prendre les commandes du groupe

(BFM Bourse) - Le leader européen des résidences de loisirs a conclu un accord de principe avec ses créanciers permettant de renflouer Pierre & Vacances, moyennant une importante dilution pour ses actuels actionnaires. Le fondateur Gérard Brémond devrait poursuivre certaines activités auprès du groupe et pourrait récupérer 3,7% du capital.

Le numéro 1 européen des résidences de loisirs Pierre & Vacances a fait part lundi matin de la signature d'un accord de principe avec ses principaux créditeurs en vue d'une recapitalisation, devenue inévitable en raison de l'impact de la crise sanitaire sur les comptes du groupe - qui étaient déjà passablement dégradés étant donné l'accumulation d'exercices déficitaires depuis 2011/2012. Un groupe d'investisseurs constitué des fonds Alcentra, Fidera et Atream (à l'heure actuelle créanciers ou bailleur de la société) envisage d'injecter 200 millions d'euros d'argent frais tout en convertissant en capital plus de 550 millions d'euros de dette. Au terme d'une sérié d'opérations financières, les actionnaires actuels ne détiendront plus que 2,1% à 16,4% du capital. Par ailleurs, l'activité immobilière de Pierre & Vacances devrait être externalisée au sein d'une nouvelle société foncière, chargée du développement des nouvelles implantations, en partenariat avec Atream et d'autres institutionnels.

L'accord prévoit d'accorder au fondateur Gérard Brémond, âgé de 84 ans, un contrat de travail avec une des entités du groupe, et de confier à une société qu'il contrôle un contrat de prestation de certains services auprès de la branche foncière à établir. Cette société aurait un rôle de gestion des actifs pour le compte de la foncière et aurait notamment pour objet de sélectionner et de proposer l’acquisition d’actifs touristiques destinés à être loués par le groupe en assurant le sourcing, le montage et le contrôle des maîtres d’ouvrage de la conception à la livraison, puis la gestion et, le cas échéant, la cession des actifs pour le compte de la société foncière. Les relations entre le groupe et la nouvelle société de M. Brémond devraient faire l’objet de contrats "qui seraient conclus à des conditions de marché, selon des termes acceptables par chacune des parties concernées et par le groupe, déterminés opération par opération".

En qualité de salarié du groupe, Gérard Brémond bénéficierait en outre d’un plan distinct d’attribution gratuite d’actions de préférence convertibles en actions ordinaires en trois tranches, assorti de conditions de performance pour les deux dernières, lui donnant potentiellement accès à un nombre d’actions représentant jusqu’à 3,7% du capital de Pierrre & Vacances après recapitalisation.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse