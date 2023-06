Paragon id : Vers une OPAS de Grenadier Holdings

(CercleFinance.com) - Grenadier Holdings Ltd, actionnaire majoritaire de Paragon ID à hauteur de 80,25% du capital et 86,93% des droits de vote théoriques, annonce son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire (OPAS) au prix de 38,01 euros par action.



Il a également l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire de toutes les actions Paragon ID qu'elle ne détient pas dans l'hypothèse où il détiendrait au moins 90% du capital et des droits de vote après l'OPAS.



Le dépôt de l'offre auprès de l'AMF devrait être réalisé dans le courant du mois de juillet 2023. A la demande de la société, la cotation des actions, qui a été suspendue ce lundi, reprend ce mardi 20 juin.



