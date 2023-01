Paragon id : Salué pour un relèvement de prévisions

(CercleFinance.com) - Paragon ID s'adjuge 5% après un nouveau relèvement de son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires pour l'exercice 2022-23 : il l'anticipe désormais à +30%, contre un objectif initial de +10%, relevé à +20% fin octobre.



Ainsi, le spécialiste des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du transport et des smart cities prévoit 170 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022-23, contre 130,8 millions sur l'exercice précédent.



Sur son premier semestre 2022-23, le chiffre d'affaires s'est établi à 89,9 millions d'euros, en progression de 59% (dont +50% à périmètre et taux de change constants), le positionnant en avance sur son plan de marche annuel.



