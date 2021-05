Paragon id : Prise de participation majoritaire dans Apitrak

(CercleFinance.com) - Paragon ID annonce une prise de participation majoritaire au capital d'Apitrak, jeune pousse française spécialisée dans les systèmes de localisation en temps réel (RTLS) à partir d'une large gamme de technologies.



'Avec cette nouvelle acquisition, le groupe enrichit son offre de géolocalisation en temps réel en France', explique le fournisseur de solutions d'identification, qui ne précise pas les termes financiers de cet investissement.



Créée en 2016, Apitrak a noué un partenariat avec Paragon ID l'an dernier, à travers un accord technologique et commercial pour développer et proposer conjointement des solutions de localisation en temps réel hébergées dans le cloud.



