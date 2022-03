Paragon id : Hausse de 12% de l'EBITDA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Paragon ID publie un résultat net de -2,5 millions d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, contre -2,7 millions un an plus tôt, et un EBITDA en progression de 12% à 3,9 millions, soit une marge à 6,9% contre 8,6% au premier semestre 2019-20.



A 56,6 millions d'euros, le chiffre d'affaires du fournisseur de solutions d'identification a augmenté de 39%, dont +27% de croissance organique, avec le rebond post pandémie des activités traditionnelles et le succès de ses initiatives stratégiques de transformation.



Paragon ID confirme son objectif de réaliser une croissance significative, à deux chiffres, de ses revenus sur l'ensemble de l'exercice 2021-22, 'à la condition toutefois que les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement ne se détériorent pas davantage'.



