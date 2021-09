Paragon id : Acquisition d'Electronic Data Magnetics

(CercleFinance.com) - Paragon ID annonce l'acquisition des activités et des actifs de la société américaine Electronic Data Magnetics (EDM), fabricant de tickets pour le marché des transports en commun, placé sous la protection de la loi sur les faillites à cause de la pandémie.



Le groupe français anticipe un rebond progressif de l'activité de la société à un niveau normalisé au cours des deux prochains exercices, tout en menant les investissements courants nécessaires pour accompagner le retour de cette croissance.



Avec cette acquisition, Paragon ID renforce sa position de premier fournisseur de titres de transports pour les plus grandes villes du monde. L'acquisition a été financée intégralement en numéraire et sera consolidée dans ses comptes à partir du 1er octobre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel