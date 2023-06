Paragon id : L'actionnaire majoritaire projette de sortir Paragon ID de la cote, l'action flambe

(BFM Bourse) - Grenadier Holdings, actionnaire majoritaire de Paragon ID, projette de lancer une offre publique d'achat simplifiée à 38,01 euros par titre. Ce prix extérioriserait une prime de près de 36% par rapport au dernier cours coté.

Après Vlimorin, Keyrus ou plus récemment Balyo, c'est désormais au tour de Paragon ID d'être en lice pour prendre la porte de sortie de la Bourse de Paris. La société spécialisée dans les solutions d’identification a annoncé lundi soir faire l'objet d'un projet concernant une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) de la part de son actionnaire majoritaire.

Grenadier Holdings, qui détient 80,25% du capital et 86,93% des droits de vote de Paragon ID, a en effet indiqué son intention de déposer une OPAS sur la société spécialisée dans les solutions d’identification.

L'actionnaire majoritaire proposera un prix de 38,01 euros par action, soit une prime de 35,8% par rapport au cours de clôture du vendredi 16 juin, de 28 euros par action. L'action Paragon ID a été suspendue de cotation lundi, à la demande de la société. L’OPAS représente "une prime de 25,1% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de bourse", souligne Paragon ID dans son communiqué.

"Cette offre s'inscrirait dans une parfaite continuité de la stratégie déployée par la société et de ses engagements envers ses clients et partenaires et permettrait de simplifier la gouvernance, faciliterait la mise en conformité des opérations de la société avec les normes et standards de Grenadier Holdings tout en renforçant le soutien de sa stratégie", ajoute la société.

"Une offre intéressante"

De son côté, EuroLand Corporate juge "cette offre intéressante étant donné la faible liquidité du titre et, en conséquence, les difficultés à matérialiser la valeur". "En témoigne la valeur nominale des actions du groupe, 35 euros, un niveau jamais atteint depuis plus de trois ans", poursuit Louis-Marie de Sade, l'analyste en charge de la couverture du titre Paragon ID.

A la Bourse de Paris, la cotation de l'action Paragon ID reprend en forte hausse. Le titre flambe de 33,71% à 37,44 euros pour se rapprocher du prix de l'offre proposée par Grenadier Holdings aux actionnaires minoritaires. Le titre n'avait plus évolué à de tels niveaux depuis le mois de février 2020.

Le conseil d’administration du groupe, qui a accueilli le projet d’OPAS favorablement, a établi un comité ad hoc et a nommé Finexsi comme expert indépendant pour se prononcer sur le caractère équitable de l’offre.

Selon le calendrier indicatif fourni par Paragon ID, Grenadier Holdings prévoit de déposer son offre auprès de l’Autorité des marchés financiers dans le courant du mois de juillet 2023. Dans le cas où le seuil réglementaire de 90% du capital serait franchi, Grenadier Holdings procédera à la mise en œuvre d'une offre de retrait de la société spécialisée dans les solutions d’identification et des technologies sans contact.

En Bourse depuis 9 ans

Si l'opération se traduit par un succès, Paragon ID fera ses adieux à la Bourse 9 ans avoir fait ses premiers pas sur le compartiment C d'Euronext Paris à 7,70 euros. La société s'appelait alors Ask avant d'adopter en 2017 la dénomination Paragon ID, après son rapprochement avec les activités de la division identification de Paragon Group, elle-même filiale de Grenadier Holdings.

En avril dernier, Paragon ID avait indiqué vouloir clôturer l’exercice 2022-2023 avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 185 millions d'euros. Ce niveau de revenus extérioriserait une croissance de 40% par rapport aux 130,8 millions d'euros de chiffre d’affaires annuel réalisés l’an dernier. Cette confiance de la direction pour son activité annuelle faisait suite à la publication d'une croissance de 48% (+45% à périmètre et change constants) de ses facturations à 51 millions d'euros, au titre de son troisième trimestre de son exercice décalé 2022-2023.

Pour en savoir plus, le marché devra patienter jusqu'au 26 juillet, jour de la publication du chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2022-2023, selon l'agenda financier fourni par la société. Il s'agira probablement du dernier rendez-vous de Paragon ID avec la Bourse…

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse