Vilmorin & cie : Le spécialiste des semences Vilmorin s'apprête à quitter la Bourse

(BFM Bourse) - Limagrain, actionnaire majoritaire du groupe, va lancer une offre publique d'achat simplifiée en vue de retirer la société de la cote. Le prix proposé aux actionnaires minoritaires du semencier est de 62,50 euros par action, soit une prime de 45,4% par rapport au cours de clôture de jeudi.

Après Somfy et Groupe Flo cet hiver, c'est une nouvelle société emblématique du quotidien des Français qui est sur le point de quitter la cote. Vilmorin devrait connaitre ses derniers instants à la Bourse de Paris, sous l'impulsion de son actionnaire majoritaire qui souhaite "retrouver de la liberté dans ses choix stratégiques, notamment en ce qui concerne ses activités semences".

"Le métier de semencier, avec ses cycles de sélection, s'inscrit dans un temps long qui ne correspond pas nécessairement au rythme des marchés boursiers: dans un marché très concurrentiel et un environnement macroéconomique incertain, le développement de Vilmorin & Cie exige des investissements significatifs qui seront plus aisément décidés et menés à bien en tant que société non cotée", poursuit Limagrain.

Limagrain qui possède 71,22% du capital du quatrième semencier mondial, va donc lancer une offre publique d’achat simplifiée (OPAS) avec l’intention de retirer Vilmorin de la cote dans le cas où l’offre franchirait le seuil des 90% du capital.

L'actionnaire majoritaire proposera un prix de 62,60 euros par action, soit une prime de 45,4% par rapport au cours de clôture de jeudi de 43,05 euros par action. L’OPAS représente "une prime de 36,5% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 60 derniers jours de bourse", souligne Limagrain dans son communiqué. L'offre valorise Vilmorin & Cie à 1,43 milliard d'euros pour 100 % du capital.

Le prix offert aux minoritaires reste malgré tout inférieur aux 80 euros observés sur le titre en début d'année 2018 ou à comparer avec son plus haut sur 20 ans à 115 euros.

Une cotation qui présente peu "d'utilité"

Limagrain justifie cette opération par le manque d’intérêt que présente une cotation de Vilmorin en Bourse, qui n'a pas fait appel au marché depuis 2010. Un argument qui avait également été évoqué par Manutan pour justifier son départ de la Bourse de Paris. "Compte tenu de la structure actuelle de l’actionnariat de Vilmorin & Cie et du faible volume d’échanges, la cotation présente peu d’utilité pour la société qui n’a pas fait appel au marché depuis 2010", indique Limagrain.

Le conseil d’administration du groupe a accueilli le projet d’OPAS favorablement, a établi un comité ad hoc et a nommé Finexsi comme expert indépendant pour se prononcer sur le caractère équitable de l’offre.

Limagrain lancera son offre le 22 juin pour une durée de deux semaines. Si l'opération est couronnée de succès, Vilmorin prendra la porte de sortie entre mi-juillet et le début du mois d’août, selon le calendrier indicatif de l'offre. Suspendue vendredi après l'annonce de cette opération, la cotation des actions Vilmorin reprendra le mardi 2 mai 2023.

Vilmorin a par ailleurs annoncé vendredi un chiffre d'affaires de 1,4 milliard sur les neuf premiers mois de son exercice décalé 2022-2023, en hausse de 20,9%. Pour l'ensemble de l'exercice, le semencier table sur une croissance de son chiffre d'affaires d'au moins 12% à données comparables et sur une marge opérationnelle courante d'au moins 8%.

