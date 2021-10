Ovhcloud : Succès de son introduction en Bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - OVH Groupe annonce le succès de son IPO sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



L'Offre a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang et d'investisseurs individuels français. Sur la base du prix d'introduction de 18,50 euros par action, la capitalisation boursière d'OVHcloud s'élève à environ 3,5 milliards d'euros.



Le produit brut de l'émission des 18 918 919 Actions Nouvelles s'élèvera à environ 350 millions d'euros pour la Société.



Le produit brut de la cession des 2 702 702 Actions Cédées Initiales s'élèvera à environ 50 millions d'euros pour les Actionnaires Cédants et pourra être porté à environ 110 millions d'euros au maximum, en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.



Offre d'environ 400 millions d'euros pourra être portée jusqu'à environ 460 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



