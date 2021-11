Ovhcloud : Le marché salue les premiers résultats annuels d'OVHcloud depuis son arrivée en Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste des services d'informatique dématérialisée dévoile une performance dans le haut de la fourchette pour son exercice annuel clos fin août, et vise une croissance à deux chiffres pour l'exercice à venir. Le marché parisien apprécie.

Seulement un mois et demi après le succès de son introduction en Bourse, il est déjà l'heure de passer par la case résultats annuels pour le spécialiste roubaisien du cloud dont l'exercice fiscal décalé s'est terminé le 31 août. Et pour son premier vrai test depuis son arrivée sur le marché parisien, OVHCloud ne déçoit pas sa publication qui révèle une "performance financière dans le haut de la fourchette des objectifs" qu'il s'était fixé.

Le groupe se targue de fait d'une "solide performance commerciale" avec un chiffre d’affaires de 663 millions d'euros sur l'ensemble de son exercice 2020-2021, en hausse de 5% en données publiées et de 12% en comparables, soit à taux de change ainsi qu'à périmètre constants et en excluant les impacts directs liés à Strasbourg. Lors de sa présentation préalable à son introduction en Bourse, OVHCloud avait indiqué viser entre 655 et 665 millions d'euros de revenus sur la période.

Entre août 2020 et août 2021, le groupe a par ailleurs dégagé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté des "rémunérations fondées sur des actions et les charges résultant du paiement de compléments de prix d’acquisition" de 262 millions d'euros. Ce qui une traduit une marge d'Ebitda de 39,5%, là aussi dans le haut de la fourchette de 38% à 40% annoncée, et en croissance de 15% sur une base comparable.

Développer "de nouveaux segments de marché"

"En atteignant la borne supérieure de nos objectifs, les résultats de notre exercice 2021 illustrent la capacité du groupe à mettre en œuvre sa stratégie. Ces résultats marquent aussi une étape importante dans la vie d’OVHcloud en tant que société récemment cotée et prouvent que nous sommes prêts pour accélérer notre trajectoire de croissance" estime le directeur général du groupe Michel Paulin. "Nous nous sommes non seulement imposés en tant que fournisseur mondial de premier plan, mais nous avons aussi ouvert la voie à de nouveaux segments de marché, amélioré notre "go-to-market" afin de mieux répondre aux besoins des grandes entreprises et élargi notre portefeuille en vue d’accompagner un éventail plus vaste de cas d’usage" se félicite-t-il encore.

Cet optimiste s'exprime également à travers les perspectives énoncées par OVHCloud pour son exercice en cours, sur lequel il prévoit de faire désormais de croître ses revenus "dans la moitié supérieure de la fourchette initiale de 10% à 15%". La marge d'Ebitda ajusté devrait également légèrement progresser pour s'établir à "environ 40%".

"La société est désormais positionnée au mieux pour atteindre ses ambitions pour l’exercice 2022 et enregistrer une croissance soutenue et continue tout en déployant une feuille de route ambitieuse, de manière durable", juge Michel Paulin.

Après avoir végété autour de l'équilibre jusqu'à 8h45, le titre OVHCloud n'a ensuite cessé d'affermir ses gains et affiche l'une des meilleures performances du SRD à la mi-journée avec un gain de 3,45% à 21 euros peu après 12h, à comparer à un prix d'introduction fixé à 18,5 euros par action.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse