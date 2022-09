Orange : S'associe pour une plateforme sécurisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange Business Services, Orange Cyberdefense, et Netskope s'associent pour proposer une nouvelle solution SSE (Security Service Edge) intégrée à la plateforme Orange Telco Cloud.



Cette solution améliorée est conçue pour offrir des performances optimales tout en maximisant la sécurité.



Le partenariat s'appuiera sur l'expertise d'Orange Cyberdefense, sur l'empreinte de Netskope en matière de cloud privé de sécurité et sur son leadership en matière d'ESS, ce qui permettra à Orange Business Services d'offrir une sécurité Internet cohérente sur et hors du réseau.



' Le fait de brancher notre plateforme sur le réseau d'Orange permettra à ce dernier d'augmenter considérablement son offre aux entreprises qui cherchent à sécuriser leurs données sans limiter leur productivité ', explique Sanjay Beri, directeur général de Netskope.



' Ce partenariat souligne notre position de précurseur en matière d'ESS et de services gérés, en offrant le bon équilibre entre performance, vitesse et protection à nos clients ', ajoute Aliette Mousnier-Lompré, directrice générale d'Orange Business Services.



