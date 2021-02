Orange : Lance une campagne pour promouvoir la 5G

(CercleFinance.com) - Orange annonce le lancement de sa nouvelle campagne de communication axée autour des usages rendus possibles par le réseau 5G.



Diffusée dès aujourd'hui au Luxembourg et dès le dimanche 7 février 2021 en France, elle vise à sensibiliser le grand public à l'infinité des cas d'usage et domaines d'application de la 5G.



Outre la télévision, la campagne sera également déployée dans la presse et sur les réseaux sociaux, précise Orange.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel