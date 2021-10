Orange : Investit dans la startup de télémédecine Rofim

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Orange annonce un investissement dans la startup de télémédecine Rofim via sa filiale Orange Ventures Impact.

Il s'agit du premier investissement dans le secteur de la e-santé pour Orange Ventures, précise Orange.



Cette levée de fonds en série A de 5 millions d'euros a été réalisée avec la Banque des Territoires, Axeltim et la Région Sud Investissement, la Banque des Territoires et Orange Ventures Impact participant chacun à hauteur de 1,3 ME à l'opération.



Ce nouvel apport permettra à Rofim de renforcer ses équipes, de poursuivre le développement du produit et d'accélérer le déploiement de sa solution dans les établissements de santé et du secteur médico-social.



