Orange : Jefferies réitère son conseil et l'objectif

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 4000 pence avant la présentation des résultats du groupe au mois de juillet.



L'analyste avait réduit ses estimations en mars dernier pour refléter l'impact d'un environnement de stagflation.



' Bien que nos estimations de croissance pour l'exercice 2023 (5% pour les ventes et 6% pour l'EBIT) semblent prudentes compte tenu de l'élan actuel et des effets secondaires des prix, nous préférons adopter un point de vue plus prudent afin de refléter le risque d'une volatilité accrue ' indique Jefferies.



' Malgré les difficultés potentielles, nous pensons que Diageo peut réaliser des résultats dans la fourchette de ses prévisions, compte tenu du contexte sectoriel favorable et d'une exécution solide ' rajoute le bureau d'analyses.



