Nokia : Viser la Lune puis Mars, avec la NASA

(CercleFinance.com) - L'entreprise Nokia est revenue plus en détail sur sa collaboration avec la NASA qui vise à ouvrir la voie à une présence humaine durable sur la lune.



L'entreprise est ainsi chargée de déployer le premier système de communication LTE / 4G dans l'espace. Dans ce cadre, Nokia s'associe à Intuitive Machines afin d'intégrer le réseau dans l'atterrisseur lunaire.



Le réseau fournira alors des capacités de communication essentielles pour de nombreuses applications de transmission de données différentes, y compris des fonctions vitales de commande et de contrôle, le contrôle à distance des rovers lunaires, la navigation en temps réel ou encore le streaming vidéo haute définition.



La solution a été spécialement conçue pour résister aux conditions difficiles du lancement et de l'atterrissage lunaire, et pour fonctionner dans les conditions extrêmes de l'espace.



La NASA prévoit de tirer parti de ces innovations pour son programme Artemis, qui établira des opérations durables sur la Lune d'ici la fin de la décennie en vue d'une expédition sur Mars.





