Nokia : Va développer des services pour Openreach

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé un accord avec Openreach. Cet accord permet de déployer des solutions de fibres pour un accès à large bande ultra-rapide et fiable à 20 millions de foyers au Royaume - Uni pour le milieu à la fin des années 2020.



Openreach se concentre sur l'extension de ses réseaux de fibres pour mieux répondre aux demandes des consommateurs.



Le déploiement avec Nokia met l'accent sur le déploiement GPON et XGS-PON technologies d'accès en fibre optique pour atteindre 4,5 millions de locaux d'ici la fin de 2021.



Clive Selley, DG de Openreach, a déclaré: ' Cette nouvelle plate - forme numérique aidera notre économie à rebondir plus rapidement de la pandémie Covid-19 - qui permet aux gens de continuer à travailler à la maison, et des millions d'entreprises de fonctionner '.



