Nokia : Un réseau de contrôle du trafic aérien pour IAA

(CercleFinance.com) - Nokia annonce le déploiement réussi du réseau de contrôle du trafic aérien de la prochaine génération de Irish Aviation Authority (IAA).



Nokia a fourni ses produits réseau MPLS / IP, qui ont été spécialement conçus pour ce niveau d'application de critiques.



La nouvelle haute bande passante du réseau IP / MPLS augmentera la capacité et assurer le bon fonctionnement des nouvelles applications de contrôle du trafic aérien plus exigeant (ATC).



' L'espace aérien de l'Atlantique Nord est l'un des espaces aériens les plus fréquentés dans le monde et l'IAA aura besoin d'une plus grande capacité en raison de l'augmentation du trafic ' indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

