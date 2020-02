Nokia : Tests 5G pour voitures connectées avec SoftBank

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia annonce fournir un portefeuille 5G de bout en bout à SoftBank Corp, faisant de ce dernier 'le premier au monde à achever avec succès des tests démontrant que la technologie 5G non autonome peut être utilisée pour opérer commercialement des voitures connectées'.



En utilisant des équipements de pointe du groupe finlandais, l'opérateur japonais a en effet installé des réseaux 5G non autonomes adaptés aux tests de véhicules connectés sur le site R&D de Honda à Kamikawa-gun, sur l'île de Hokkaido.



'L'ambition de Nokia est d'assurer que la technologie 5G peut être pleinement utilisée sur le futur marché des voitures connectées, qui devrait atteindre plus de 225 milliards de dollars en valeur vers 2025', affirme l'équipementier télécoms.



