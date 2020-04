Nokia : Signe un contrat avec un opérateur en Inde

(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce mardi qu'il va aider le premier opérateur de télécommunications indien, Bharti Airtel, à augmenter sa capacité de réseau, en particulier la 4G, tout en jetant les bases pour une fourniture de la 5G.



Selon les termes de l'accord, environ 300.000 unités radio seront déployées sur plusieurs bandes de spectre, dont 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et 2300 MHz. Le déploiement devrait être achevé d'ici 2022.



L'Inde est actuellement le deuxième plus grand marché de télécommunications au monde. Celui-ci devrait atteindre 920 millions d'utilisateurs mobiles uniques d'ici 2025.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NOKIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok