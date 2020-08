Nokia : Sélectionné par Asia Pacific Telecom pour la 5G

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé avoir été sélectionné par l'opérateur mobile taïwanais Asia Pacific Telecom (APT) en tant que fournisseur unique de la 5G. APT va fournir à Taïwan les vitesses de haut débit mobiles ultra-rapides de la 5G.



L'accord exclusif permettra de fournir un certain nombre de ses solutions d'accès radio AirScale. Ces solutions permettront à APT de fournir aux abonnés une 5G de pointe avec des vitesses de données ultra-rapides, une latence ultra-faible et un nouveau niveau de connectivité.



Dans le cadre de cet accord, APT souhaite également déployer des logiciels Nokia couvrant le réseau central et la sécurité.



