Nokia : Remporte un contrat 5G en Finlande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Finnish Shared Network Ltd (SYV) afin de fournir et déployer des équipements de réseau 5G ainsi que les services gérés dans le nord et l'est de la Finlande.



Cette refonte du réseau permettra à SYV de pérenniser son infrastructure pour la prochaine génération de services numériques, tout en améliorant les capacités 2G, 3G et 4G actuelles. SYV pourra alors proposer des services 5G avancés de manière rentable.



Nokia sera responsable de la mise à niveau de l'infrastructure réseau, fournissant des services de maintenance sur le terrain, de surveillance du réseau et de mise en oeuvre dans plus de 50% de la région de l'est et du nord de la Finlande.



Le déploiement de cette toute nouvelle infrastructure débutera au début de 2021 et devrait s'achever d'ici la fin de 2023.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.