Nokia : Présente un logiciel de réseaux pour la 5G

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia présente un logiciel amélioré de réseaux d'auto-organisation cognitifs pour conduire des opérations sans contact pour la 5G.



L'automatisation sans contact repose sur les principes des réseaux cognitifs autonomes et de la prise de décision.



Les capacités d'apprentissage automatique permettent une résolution automatisée des problèmes de réseau pour une identification et une correction des erreurs plus rapides et plus efficaces.

' Nokia Cognitive SON supprime la console opérateur traditionnelle et la remplace par un tableau de bord axé sur les objectifs, permettant des déploiements de solutions en temps réel et une productivité accrue ' indique le groupe.



Brian McCann, Chief Product Officer de Nokia Software, a déclaré: 'Cette mise à niveau cognitive de notre solution Nokia SON réduit massivement le besoin de travail manuel et d'expertise technique lors de l'optimisation des réseaux radio, ce qui nous permet de tenir notre promesse pour une solution beaucoup plus efficace.'



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NOKIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok