Nokia : Premier routeur certifié FirstNet aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi la sortie de son premier routeur sans fil certifié FirstNet, une homologation qui va lui permettre d'être référencé chez tous les acteurs de la sûreté publique aux Etats-Unis.



FirstNet, un standard développé par l'opérateur historique AT&T, est un réseau national à haut débit public-privé dédié à la sécurité publique et qui permet la communication entre 13.000 organismes aux Etats-Unis, dont les pompiers, la police et les services de secours.



Seuls les appareils certifiés FirstNet peuvent être associés à ce réseau hautement sécurisé et totalement indépendant de la congestion du réseau.



