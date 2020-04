Nokia : Nouveau rebond suite à des rumeurs

(CercleFinance.com) - Les actions de Nokia sont en forte hausse ce matin de +4% après un gain de plus de 7% hier suite aux rumeurs d'une possible approche hostile de la part de groupes de capital-investissement selon TMT Finance.



Nokia travaillerait avec la banque d'investissement Citi pour se défendre contre une prise de contrôle hostile Selon TMT Finance.



Les sociétés de capital-investissement pourraient être KKR, Apollo et Blackstone souligne ce matin Aurel BGC.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur NOKIA en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok