Nokia : Nouveau directeur financier début septembre

(CercleFinance.com) - Nokia fait part de la nomination de Marco Wirén comme directeur financier (CFO) et membre de son équipe de direction, en succession de Kristian Pullola. Marco Wirén rejoindra donc l'équipementier télécoms finlandais le 1er septembre prochain.



Actuellement, il occupe les postes de président de Wärtsilä Energy et de vice-président exécutif de Wärtsilä Group, fabricant finlandais de générateurs électriques et de moteurs de bateaux, dont il a aussi été un directeur financier.



