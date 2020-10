Nokia : Les déploiements 5G contribuent à la croissance du PIB

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Nokia a déclaré que le déploiement de la 5G pourrait ajouter une contribution potentielle de 8 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) mondial d'ici 2030.



Le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications a déclaré dans un communiqué que 72 % des grandes entreprises prévoient d'investir dans la 5G au cours des cinq prochaines années, malgré les défis économiques du Covid-19.



Cette nouvelle étude de Nokia révèle également que dans 8 pays - l'Australie, l'Allemagne, la Finlande, le Japon, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis - 50 % des entreprises sont 'à mi-chemin' en ce qui concerne la préparation à la 5G.



Nokia a déclaré que ses recherches montrent aussi qu'un peu plus d'un cinquième des acheteurs de cette technologie (22 %) ont déclaré que la mise en oeuvre de la 5G n'était pas une priorité actuelle pour leur entreprise.



Le rapport de Nokia intervient alors que les dirigeants politiques ont récemment fait part de leurs inquiétudes quant au déploiement des réseaux de télécommunications 5G, en raison des risques possibles pour la santé.



