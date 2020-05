Nokia : Lancement de la suite WaveFabric Elements

(CercleFinance.com) - Le groupe Nokia annonce aujourd'hui la mise à disposition de son portefeuille WaveFabric Elements, comprenant des puces, dispositifs et sous-systèmes photoniques.



'L'explosion de la demande de bande passante vidéo et mobile au cours de la dernière décennie a été satisfaite grâce aux progrès continus de la technologie optique et du silicium. Mais à l'approche des limites fondamentales de la capacité de transmission et de la puissance de traitement, les opérateurs de réseau auront besoin de nouvelles façons de continuer à étendre leurs réseaux pour répondre aux demandes croissantes de la 5G et de la mise en réseau cloud, tout en limitant les coûts. La clé de cette transition est la technologie 400 Gigabit Ethernet (400G)', explique le groupe finlandais.





