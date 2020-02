Nokia : Lance un programme de certification '5G'

(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce lundi le lancement d'un programme de certification, afin d'aider les professionnels du secteur 'à réaliser le plein potentiel commercial des réseaux 5G'.



'Le programme de certification 5G de Nokia Bell Labs est un programme unique en son genre qui offrira aux professionnels de l'industrie des technologies de l'information et des communications (TIC) deux niveaux de certification - Associé et Professionnel', explique notamment Nokia.



